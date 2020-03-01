Валттери Боттас: «Ситуация с контрактом никак на меня не влияет»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас отметил, что не будет испытывать дополнительного давления из-за истекающего контракта в этом году. Каждый сезон с ним продлевали договор на год.

— Честно говоря, это никак на меня не влияет, — цитирует GP Today Боттаса. — Это не новая ситуация для меня. Конечно, интересно будет выступить в следующем году после изменения регламента. Но пока я не слишком много об этом думаю. Мало что меняется в плане подготовки и работы с командой. Чувствую себя хорошо, ощущаю, что прибавил по сравнению с прошлым годом. Я хорошо отдохнул, хорошо поработал в межсезонье. Основываясь на чувстве машины, могу сказать, что стал лучше работать. Впрочем, только гонки все покажут.