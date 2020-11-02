Валттери Боттас: «Повреждение днища сильно повлияло на мою гонку»
Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас прокомментировал свое выступлении на «Гран-при Эмилии-Романьи». Он занял второе место. Победил его партнер по команде Льюис Хэмилтон.
«Повреждение днища сильно повлияло на мою гонку, — цитирует Боттаса Autosport. — Я хорошо стартовал, но в седьмом повороте на втором круге передо мной внезапно оказался обломок. Я попытался не наехать на него колесами, но он все равно попал под машину. После этого было тяжело пилотировать. Я сделал все возможное, чтобы не пропустить Макса, но затем перестарался и ошибся».
Напомним, Боттас завоевал поул, но не сумел удержать лидерство в гонке.
Дополнительная информация:
https://autosport.com.ru/f1/65869-valtteri-bottas-iz-za-povrezhdeniya-dnishcha-mashinoy-bylo-tyazhelo-upravlyat