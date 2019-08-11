Валттери Боттас: "Отставание от Хэмилтона гораздо больше, чем мне хотелось бы"

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас признает, что его результаты на фоне Льюиса Хэмилтона в нынешнем сезоне оставляют желать лучшего. После хорошего старта сезона финн проигрывает партнеру по команде 62 очка.

– Это большой разрыв, гораздо больший, чем мне хотелось бы, – цитирует F1i Боттаса. – Я ничего не могу с этим поделать. Не хочется сейчас об этом думать. Я буду бороться и дальше, но ситуация сложная. Когда контрактная ситуация давит, это не помогает. Некоторые могут подумать, что какие-то пилоты лучше справляются с нагрузкой, находясь на пределе. Но мне это не помогает.