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Валттери Боттас — о ситуации с коронавирусом: «Надеюсь, нам разрешат провести гонку в Австралии»

09:59

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас выразил надежду на то, что «Гран-при Австралии» состоится, несмотря на пандемию коронавируса.

— Здорово, что мы в Австралии, и что гонка, скорее всего, состоится, — приводит Racefans слова Боттаса. — Команда предприняла определенные шаги, мы следим за всем. Безусловно, безопасность персонала, фанатов, каждого, кто вовлечен в массовые мероприятия, очень важна. Уверен, что об этом позаботились. Если произойдут какие-то изменения в программе этого этапа или любого другого, то они произойдут не без причины. Очень хочу гоняться, мы приехали в Австралию именно для этого. Если нам разрешат провести гонку — буду счастлив.

«Гран-при Австралии» должен пройти с 13 по 15 марта, это первый этап сезона-2020 в «Формуле-1».

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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