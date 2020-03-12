Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас выразил надежду на то, что «Гран-при Австралии» состоится, несмотря на пандемию коронавируса.

— Здорово, что мы в Австралии, и что гонка, скорее всего, состоится, — приводит Racefans слова Боттаса. — Команда предприняла определенные шаги, мы следим за всем. Безусловно, безопасность персонала, фанатов, каждого, кто вовлечен в массовые мероприятия, очень важна. Уверен, что об этом позаботились. Если произойдут какие-то изменения в программе этого этапа или любого другого, то они произойдут не без причины. Очень хочу гоняться, мы приехали в Австралию именно для этого. Если нам разрешат провести гонку — буду счастлив.

«Гран-при Австралии» должен пройти с 13 по 15 марта, это первый этап сезона-2020 в «Формуле-1».