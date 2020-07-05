Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал победу на Гран-при Австрии.

— Во время гонки я находился под большим давлением, — цитирует Боттаса Motorsport-Total. — Одна машина безопасности еще нормально, но когда она вышла в третий раз, я подумал: «Правда сейчас? Опять?» У Хэмилтона было так много моментов взять на себя инициативу, если бы я допустил небольшую ошибку. Сегодня он был очень быстр. Я контролировал гонку. Нет лучшего способа начать сезон. Я рад, что обе машины в итоге пришли к финишу.

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