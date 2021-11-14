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Валттери Боттас: «Мы могли бы ограничиться одним пит-стопом»

22:38
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Пилот команды «Мерседес» Валттери Ботас поделился впечатлениями после гонки на «Гран-при Бразилии». Он занял третье место.

«Да, сложный получился старт и первый круг в целом, — сказал Боттас в интервью после гонки. — Но после этого у нас был достаточно хороший гоночный темп. Мы могли бы ограничиться одним пит-стопом, но в итоге выбрали две. Очень рад, что мы смогли обойти «Ред Булл». Мы заработали хорошие очки и продолжаем лидировать в Кубке конструкторов».

Победу одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. На втором месте Макс Ферстаппен из «Ред Булла».

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Евгений Петров все материалы автора
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