Валттери Боттас: «Моя попытка в квалификации была очень хороша»

Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас прокомментировал свое выступление в квалификации «Гран-при Италии». Он занял первое место.

«Я хочу отметить, что моя попытка была очень хороша, — сказал Боттас в интервью после квалификации. — Мне удалось попасть в хороший слипстрим. Я был расслаблен и все сделал как надо. Надеюсь, что завтра мы заработаем максимальное количество очков».

Вторым стал напарник Боттаса Льюис Хэмилтон. На третьем месте Макс Ферстаппен из «Ред Булла».