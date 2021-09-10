Валттери Боттас: «Моя попытка в квалификации была очень хороша»
10 сентября 2021, 20:15
Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас прокомментировал свое выступление в квалификации «Гран-при Италии». Он занял первое место.
«Я хочу отметить, что моя попытка была очень хороша, — сказал Боттас в интервью после квалификации. — Мне удалось попасть в хороший слипстрим. Я был расслаблен и все сделал как надо. Надеюсь, что завтра мы заработаем максимальное количество очков».
Вторым стал напарник Боттаса Льюис Хэмилтон. На третьем месте Макс Ферстаппен из «Ред Булла».
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