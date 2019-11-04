Валттери Боттас: «Моих усилий оказалось недостаточно, Льюис получил титул»

Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал победу на «Гран-при США». Его партнер по команде Льюис Хэмилтон финишировал вторым. Этого ему хватило для шестого чемпионского титула.

— Отличная победа, машина хорошо работала со вчерашнего дня, — цитирует Боттаса Sky Sports. — Это было единственное, на чем я мог сосредоточиться и сделать в эти выходные. Усилий оказалось недостаточно, и Льюис получил титул.

Не был уверен, какая стратегия окажется лучшей. У меня был хороший темп, чтобы тактика с двумя пит-стопами сработала

Поздравления Льюису. Я не сумел достичь своих целей в этом году, но всегда есть следующий сезон. Он этого заслуживает, у него был сильный год.