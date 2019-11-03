Валттери Боттас: «Моего первого круга хватило для поула, это бывает редко»

Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал победу в квалификации «Гран-при США».

— Знаю, как собрать круг в третьем сегменте, — цитирует Боттаса Sky Sports. — Рад, что в конце никому не удалось улучшиться. Моего первого круга хватило для поула, это бывает редко. Вчера было нелегко, но мы знали, что предпринять. Приятно, что сделали все правильно именно в третьем сегменте.

Боттас выиграл квалификацию «Гран-при США», Квят — 13-й