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Валттери Боттас: «Моего первого круга хватило для поула, это бывает редко»

02:07
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Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал победу в квалификации «Гран-при США».

— Знаю, как собрать круг в третьем сегменте, — цитирует Боттаса Sky Sports. — Рад, что в конце никому не удалось улучшиться. Моего первого круга хватило для поула, это бывает редко. Вчера было нелегко, но мы знали, что предпринять. Приятно, что сделали все правильно именно в третьем сегменте.

Боттас выиграл квалификацию «Гран-при США», Квят — 13-й

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