Валттери Боттас: «Квалификация не имела для меня значения»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился ожиданиями от гонки «Гран-при Абу-Даби». Финн в квалификации был вторым, но стартует с конца пелотона из-за замены двигателя сверх квоты.

— В квалификации Хэмилтон был очень быстр, — цитирует GP Today Боттаса. — К концу сессии мы даже изменили настройки. В пятницу я чувствовал себя более комфортно, но держал в голове гонку, потому что понимал, что буду стартовать последним. Квалификационный результат не имел для меня значения. Во втором сегменте проехал одну попытку, чтобы сохранить комплект шин для гонки. Хэмилтон же проделал огромную работу. Это его 88-я победа в квалификации. Очень большое достижение.

В гонке все возможно. Нет смысла устанавливать какие-то ограничения на гонку. Буду использовать любые возможности. Мы уже видели в этом году сумасшедшие гонки. Поэтому рассчитываю на интересную борьбу.