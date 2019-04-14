Валттери Боттас: "Хочу вернуть себе лидерство в чемпионате в следующей гонке"

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас рассказал, почему не смог побороться за победу в гонке "Гран-при Китая". Финн выиграл квалификацию, но в гонке уступил своему партнеру по команде Льюису Хэмилтону.

– Старт не удался, потому что краска стартовой линии довольно скользкая, – цитирует F1i Боттаса. – Все мелкие детали имеют особое значение. Потом в зоне турбулентности за машиной Льюиса я испортил шины, что помешало мне держаться в его темпе.

Мы можем гордиться командой, победным дублем на 1000-м "Гран-при". Я уступил лидерство в чемпионате Хэмилтону, и это меня не радует. Поэтому я хочу вернуться на первое место уже в следующей гонке.