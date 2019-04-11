Валттери Боттас: "Хочу увеличить отрыв в чемпионате"

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас в преддверии Гран-При Китая заявил, что надеется укрепить свое лидерство в личном зачете. После двух гонок финский гонщик опережает идущего на втором месте Льюиса Хэмилтона на 1 балл.

– Я приехал в Китай с правильным настроем и хочу выиграть воскресную гонку, – приводит слова Боттаса F1news. – Мы определенно поборемся, хотя и видели большой прогресс со стороны Феррари. С нетерпением жду уик-энд и уверен, что все возможно.

Я хочу сохранить лидирующую позицию и увеличить отрыв, но это не то, о чем я постоянно думаю. Хочу выступать как можно лучше и для этого должен сосредоточиться на своих задачах в каждой сессии, работать с командой и пытаться выжать максимум из каждого уик-энда. Разумеется, цель – сохранить лидерство, но чтобы этого добиться, нужно сосредоточиться на работе.

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