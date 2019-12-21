Валттери Боттас: «Если бы я повторил 2018 год, «Мерседес» расстался бы со мной»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас считает, что в этом году рисковал потерять место в команде. По его словам, с ним расстались бы, если бы он не занял второе место в личном зачете, а снова был, к примеру, пятым, как в 2018 году.

— Если бы я повторил сезон 2018 года, думаю, команда рассталась бы со мной. Так работает «Формула-1», — цитирует Motorsport Боттаса. — Для меня это очень важно. В этом году чувствовал себя бодрее, даже снова полюбил этот спорт, вкус к котором стал утрачивать в конце прошлого года. Теперь могу уверенно говорить, что у меня много лет впереди. Надеюсь, что рост продолжится. У меня другое мышление по сравнению с прошлым годом. Я отсчитывал дни до конца сезона и ждал, когда смогу начать все с нуля. Последний месяц прошлого сезона растягивался очень надолго.