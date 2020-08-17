Валттери Боттас: «Чемпионский титул постепенно отдаляется от меня»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас считает, что у него все меньше шансов стать чемпионом. Он занял третье место на «Гран-при Испании». Победил его партнер по команде Льюис Хэмилтон. Вторым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булла».

«Не имею представления, какой разрыв в чемпионате, но он слишком большой, — цитирует Боттаса Autosport. — Вновь я вижу, как чемпионат постепенно отдаляется от меня. Само собой, я очень разочарован. Мы потратим пару дней, чтобы понять, что идет не так.

Сейчас я не могу этого объяснить. В этом сезоне у меня не было проблем с гоночным темпом, квалификации у нас с Льюисом очень плотные — иногда он быстрее, иногда я, все решают доли секунды. Но во всех гонках, кроме первой, у меня все шло наперекосяк.

Я всегда выбираюсь из тяжелых ситуаций, и в Спа, конечно, буду вновь в своем наилучшем расположении духа. Но прямо сейчас мне хочется быть где угодно, только не здесь".

В личном зачете Боттас занимает третье место. Он отстает от Макса Ферстаппена на шесть очков, а от Льюиса Хэмилтона — на 43 очка.