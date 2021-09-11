Валттери Боттас: «Было бы лучше стать первым в гонке»
19:13
Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас прокомментировал свое выступление в спринт-квалификации «Гран-при Италии». Он занял первое место.
«Было бы лучше стать первым в гонке, но решение (о смене силовой установки — Прим. «СЭ») принято, и оно такое, какое есть — сказал Боттас в интервью после спринт-квалификации. — Я получил больше удовольствие от спринта. Завтра будет непросто. Хорошо, что есть свободный выбор резины. Обещаю выложиться по полной».
Из-за смены силовой установки Боттас будет стартовать в гонке с конца стартовой решетки.
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