Валттери Боттас: «Было бы лучше стать первым в гонке»

Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас прокомментировал свое выступление в спринт-квалификации «Гран-при Италии». Он занял первое место.

«Было бы лучше стать первым в гонке, но решение (о смене силовой установки — Прим. «СЭ») принято, и оно такое, какое есть — сказал Боттас в интервью после спринт-квалификации. — Я получил больше удовольствие от спринта. Завтра будет непросто. Хорошо, что есть свободный выбор резины. Обещаю выложиться по полной».

Из-за смены силовой установки Боттас будет стартовать в гонке с конца стартовой решетки.