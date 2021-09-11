Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Валттери Боттас: «Было бы лучше стать первым в гонке»

19:13
Теги:

Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас прокомментировал свое выступление в спринт-квалификации «Гран-при Италии». Он занял первое место.

«Было бы лучше стать первым в гонке, но решение (о смене силовой установки — Прим. «СЭ») принято, и оно такое, какое есть — сказал Боттас в интервью после спринт-квалификации. —  Я получил больше удовольствие от спринта. Завтра будет непросто. Хорошо, что есть свободный выбор резины. Обещаю выложиться по полной».

Из-за смены силовой установки Боттас будет стартовать в гонке с конца стартовой решетки.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

РПЛ, седьмой тур: расписание и результаты всех матчей
«Даже не представляю, какие запахи были со стороны «братьев», если бы проиграли». Болельщики радуются победе России над Украиной
Россия одержала волевую победу над Украиной в 1/8 финала чемпионата Европы
Италия обыграла Чехию на чемпионате Европы
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд