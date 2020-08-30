«Ваканда навеки». Хэмилтон повторил жест Черной пантеры после победы на «Гран-при Бельгии»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон после победы на «Гран-при Бельгии» изобразил жест супергероя Черная Пантера из киновселенной Marvel. Таким образом он почтил память актера Чедвика Боузмана, умершего в возрасте 43 лет от рака.

Аналогичный жест он продемонстрировал после победы в квалификации. Таким же образом память Боузмана почтили Пьер-Эмерик Обамеянг, Леброн Джеймс, Джесси Лингард и другие звезды спорта.