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«Ваканда навеки». Хэмилтон повторил жест Черной пантеры после победы на «Гран-при Бельгии»

18:30
Льюис Хэмилтон изображает жест Черной Пантеры. Фото Twitter
Льюис Хэмилтон изображает жест Черной Пантеры. Фото Twitter
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон после победы на «Гран-при Бельгии» изобразил жест супергероя Черная Пантера из киновселенной Marvel. Таким образом он почтил память актера Чедвика Боузмана, умершего в возрасте 43 лет от рака.

Аналогичный жест он продемонстрировал после победы в квалификации. Таким же образом память Боузмана почтили Пьер-Эмерик Обамеянг, Леброн Джеймс, Джесси Лингард и другие звезды спорта.

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