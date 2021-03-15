ВАДА закончило расследование в отношении расцветки «Хааса»

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) 15 марта закончило расследование в отношении ливреи болида «Хааса» на новый сезон чемпионата в классе «Формула-1», утверждает Formula1News.co.uk. ВАДА не будет применять каких-либо санкций в отношении команды.

4 марта американская команда представила новый болид, в расцветке которого заметили намек на изображение российского триколора, тогда как пилоту «Хааса» Никите Мазепину, как и другим российским спортсменам, запрещено использовать изображение флага на международных стартах.

В этом сезоне за команду вместе с Мазепиным выступает сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера немец Мик Шумахер.

Ранее руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что ФИА утвердила ливрею, а сам он убежден, что команда ничего не нарушила.