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В «Уралкалии» довольны описью полицией гоночного имущества команды «Хаас»

Виктория Кравченко
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Официальный представитель «Уралкалия» сообщил, что в компании довольны тем, что после описи голландской полицией всего гоночного оборудования и другого имущества команда «Хаас» обратила внимание на решение арбитража.

«Мы рады слышать, что после вчерашнего визита голландских властей «Хаас» наконец-то обратил внимание на арбитражное решение. «Уралкалий» не хочет ничего, кроме как получить то, что ему присудили в ходе справедливого судебного процесса, и надеется, что «Хаас» быстро исправит ситуацию, чтобы все стороны могли двигаться дальше», — цитирует ТАСС представителя.

Ранее суд постановил, что «Хаас» обязан выплатить «Уралкалию» компенсацию. По информации сайта Motorsport, компания требовала выплатить 20 миллионов евро: 12 миллионов затраченных на команду средств и 8 миллионов компенсации. В июле стало известно, что «Хаас» не произвел выплаты в указанные сроки, несмотря на соответсвующее решение Швейцарского арбитражного суда.

Источник: ТАСС
Хаас
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