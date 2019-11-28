В «Уильямсе» объяснили, почему не объявляли о подписании Латифи ранее

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс объяснила, почему команда до последнего не подтверждала, что Николас Латифи станет напарником Джорджа Расселла в следующем сезоне. Канадец заменит в «Уильямсе» поляка Роберта Кубицу.

— Мы хотели дать Латифи спокойно завершить кампанию в «Формуле-2», — цитирует Crash Уильямс. — Он не должен был отвлекаться на другие вещи. Но это было неизбежно. И мы рады были объявить о своем решении. Он фантастически отработал в этом сезоне в качестве резервного пилота. Думаю, что он идеально подходит «Уильямсу». К тому же было важно, чтобы Латифи получил суперлицензию. Это еще одна причина, почему мы ранее не сообщали о подписании.