Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 08:28

В «Уильямс» не уверены, что смогут решить проблемы с машиной в 2025 году

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз поделился мнением о машине 2025 года.

«В нашей машине все еще есть недочеты. Не уверен, что мы обеспечили необходимый баланс, пилоты его пока не чувствуют, но сейчас мы немного ограничены в ресурсах. Карлос и Алекс мыслят в одном направлении, и это здорово.

Я думаю, в текущем сезоне мы можем внести некоторые изменения. Однако определенные решения могут направить нас по другому пути, который мы наметили для будущего.

Возможно, сейчас мы не решим проблему с машиной, а лишь внесем корректировки. Залатаем дыры, так сказать. Мы понимаем, в чем проблема, но не думаю, что сможем ее решить в 2025 году», — цитирует Ваулза RacingNews365.

Следующий этап сезона — «Гран-при Майами» пройдет 2-4 мая.

Формула-1
Уильямс
Читайте также
В России началась трехдневная рабочая неделя
«Краснодар» заработал право на поражение. Что происходит с чемпионской гонкой в РПЛ
Форвард «Миннесоты» Капризов оформил второй дубль в плей-офф НХЛ-2025
В ДТП с экскурсионным автобусом во Владимирской области пострадали 35 человек
Никишин еще не подписал контракт с «Каролиной»
В РФ подготовили план по выявлению трудоспособных неработающих россиян
Популярное видео
Никишин все-таки подписал контракт / Интервью с Попугаевым
РПЛ: видео голов 26-го тура 27 апреля
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
РПЛ: видео голов 26-го тура 26 апреля
«Чайка» — «Сочи»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Родина»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Балтика»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
Уйдет ли основной вратарь «Сибири»?
«Монреаль» — «Вашингтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
Будет ли сокращение бюджета у «Авангарда» / Интервью с Дыняком
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Ак Барс» вылетел, «Динамо» — в полуфинале
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Экс-босс Ферстаппена: «Он выиграл бы даже на тракторе»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости