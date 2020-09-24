Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал, что пока не начинал со своей командой командой переговоры о продлении контракта, который заканчивается в этом году.

— Переговоров нет, — рассказал «СЭ» Даниил Квят. — Думаю, в течение следующих 30 дней мы начнем общаться. Я не напряжен и все прекрасно понимаю. Еще только середина сезона. Нужно делать свою работу, ведь каждая гонка имеет свой вес. Высокие результаты — лучшие аргументы для переговоров. Остальное второстепенно.

После девяти этапов «Гран-при» Квят идет на 14-м месте в личном зачете, набрав 10 очков. Его партнер по команде — Пьер Гасли — занимает 10-е место, имея в своем активе 43 балла. (Тимур Ганеев)

Полностью интервью Квята