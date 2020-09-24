Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

«В течение следующих 30 дней мы начнем общаться с «Альфа Таури». Квят — об истекающем контракте

24 сентября 2020, 20:50
Теги:

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал, что пока не начинал со своей командой командой переговоры о продлении контракта, который заканчивается в этом году.

— Переговоров нет, — рассказал «СЭ» Даниил Квят. — Думаю, в течение следующих 30 дней мы начнем общаться. Я не напряжен и все прекрасно понимаю. Еще только середина сезона. Нужно делать свою работу, ведь каждая гонка имеет свой вес. Высокие результаты — лучшие аргументы для переговоров. Остальное второстепенно.

После девяти этапов «Гран-при» Квят идет на 14-м месте в личном зачете, набрав 10 очков. Его партнер по команде — Пьер Гасли — занимает 10-е место, имея в своем активе 43 балла. (Тимур Ганеев)

Полностью интервью Квята

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир