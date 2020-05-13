В сети появился предварительный календарь на сезон «Формулы-1»
Стал известен предварительный календарь сезона-2020 в «Формуле-1», утверждает Autosport. В понедельник командам «Формулы-2» и «Формулы-3» был разослан их предварительный календарь. Обычно этапы серий проходят в одно время с «Гран-при» «Королевских гонок».
Таким образом, ориентировочно календарь должен выглядеть следующим образом:
4-5 июля — Австрия
11-12 июля — Австрия
25-26 июля — Великобритания
1-2 августа — Великобритания
8-9 августа — Германия/Испания
22-23 августа — Венгрия
29-30 августа — Бельгия
5-6 сентября — Италия
5-6 декабря — Бахрейн
12-13 декабря — ОАЭ
Кроме того, на данный момент намечены гонки в Азербайджане (19-20 сентября) и России (26-27 сентября), но пока речь идет только о «Формуле-2».
Старт сезона «Формулы-1» был перенесен из-за коронавируса. Ожидается, что часть гонок, включая две в Великобритании, пройдут без зрителей.