В России пройдут три гонки «Формулы-2» в новом сезоне

«Формула-2» и «Формула-3» во вторник, 10 ноября опубликовали предварительное расписание гонок на сезон-2021.

Этап «Формулы-2» в Сочи станет шестым в сезоне, всего же их запланировано восемь. В новом сезоне «Формула-2», как и «Формула-3», будут проводить по три гонки за один этап.

Предварительный календарь «Формулы-2» на сезон-2021

1. Бахрейн — 26-28 марта

2. Монако — 20-22 мая

3. Азербайджан — 4-6 июня

4. Великобритания — 16-18 июля

5. Италия — 10-12 сентября

6. Россия — 24-26 сентября

7. Саудовская Аравия — 26-28 ноября

8. Абу-Даби — 3-5 декабря