В «Росгонках» рассказали, почему флага России нет в календаре «Формулы-1»

АНО «Росгонки» объяснили отсутствие российского флага в календаре чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» санкциями, введенными Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

«Как сказано в официальном разъяснении FIA (Международная автомобильная федерация), изображение флага или государственный герб не могут быть размещены на любом из публичных носителей на официальных объектах или других территориях, контролируемых FIA или организатором соревнований. Вместе с тем это ограничение не касается болельщиков, которые могут использовать российский флаг на любом из объектов, где проводятся соревнования FIA. Самое главное, что этап «Формулы-1» в России состоится, и мы ждем наших болельщиков в самый разгар бархатного сезона в Сочи», — приводит слова пресс-службы «Росгонок» ТАСС.

25 июня пресс-служба гоночной серии опубликовала обновленный календарь на текущий сезон, где напротив «Гран-при России» вместо флага России был изображен белый прямоугольник.

«Гран-при России» пройдет с 24 по 26 сентября.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх невозможно использование государственных флага и гимна РФ.