В «Рейсинг Буллз» раскрыли, как Цунода справился с новостью о переходе Лоусона

Глава «Рейсинг Буллз» Лоран Мекис поделился подробностями о том, как Юки Цунода пережил назначение Лиама Лоусона резервным пилотом «Ред Булл» в 2024 году.

«Получив неприятные новости, он уехал в Японию, но вернулся в отличном состоянии. Уже на тестах в Фаэнце и Милтон-Кинсе в январе Юки работал на пределе концентрации, уделяя внимание каждой детали. А в Бахрейне он сразу доказал, что вышел на новый уровень», — сказал Мекис.

Как подчеркнул руководитель команды, профессионализм Цуноды в сложной ситуации лишь подтвердил его потенциал для перехода в топ-команду.