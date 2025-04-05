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5 апреля, 09:07

В «Рейсинг Буллз» раскрыли, как Цунода справился с новостью о переходе Лоусона

Камила Абдурахманова
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Глава «Рейсинг Буллз» Лоран Мекис поделился подробностями о том, как Юки Цунода пережил назначение Лиама Лоусона резервным пилотом «Ред Булл» в 2024 году.

«Получив неприятные новости, он уехал в Японию, но вернулся в отличном состоянии. Уже на тестах в Фаэнце и Милтон-Кинсе в январе Юки работал на пределе концентрации, уделяя внимание каждой детали. А в Бахрейне он сразу доказал, что вышел на новый уровень», — сказал Мекис.

Как подчеркнул руководитель команды, профессионализм Цуноды в сложной ситуации лишь подтвердил его потенциал для перехода в топ-команду.

Формула-1
Ред Булл
Юки Цунода
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