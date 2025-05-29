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29 мая 2025, 19:45

В «Рено» опровергли слухи о продаже «Альпин»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Генеральный директор «Рено» Лука де Мео опроверг слухи о продаже «Альпин».

«Мы не планируем продавать «Альпин» или покидать «Формулу-1». Конкуренция — это основа нашей стратегии в «Альпин», и у «Рено» есть все ресурсы для е ереализации. Наша команда нацелена на достижение высоких результатов в чемпионате. Dacia достойно представляет нас на «Дакаре», а мы завоевали первые подиумы на WEC. Будем двигаться в этом направлении», — цитирует де Мео La Gazzetta dello Sport.

29 мая пилоты Пьер Гасли и Франко Колапинто представили спецкомбинезоны к 70-летию «Альпин».

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