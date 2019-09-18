В «Рено» испытывают неловкость, уступая в чемпионате собственным клиентам

Руководитель «Рено» Сириль Абитбуль признался, что его команде неловко конкурировать с «Маклареном» в Кубке конструкторов. Британская команда опережает французскую на 18 очков, являясь при этом клиентом «Рено» и получая от нее двигатели.

— Это немного неловкая ситуация, — цитирует Motorsport Абитбуля. — Но очевидно, что воскрешение «Макларена» стало следствием удачного сочетания силовой установки и шасси. Думаю, в некоторых условиях гонки у них лучшее шасси. А наши шасси и двигатель лучше в других условиях. Так что здесь все зависит от характеристики трассы.