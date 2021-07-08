В «Ред Булле» заявили, что не будут менять график по доработке болида в этом году

Советник «Ред Булла» Хельмут Марко заявил, что команда не будет менять график по доработке болида в нынешнем году ради следующего сезона, как это делают в «Мерседесе».

Ранее между пилотом «Ред Булла» Максом Ферстаппеном и пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном возник спор. Хэмилтон заявлял, что у соперников быстрее болид, из-за чего они чаще занимают позиции выше. Ферстаппен на это отвечал, что даже на одинаковых машинах он бы был быстрее.

«Мы придерживаемся своего графика, несмотря на то, что «Мерседес» пытается нам навязать, что мы будет отставать на две секунды в следующем году. Все еще может измениться, это же «Формула-1». Нам прекрасно это показали в «Макларен». Все что бывает нужно — разные составы шин и различные условия. Но если мы победим «Мерседес» в Сильверстоуне, это будет очень хорошо», — приводит F1 слова Марко.

На прошедшем 4 июля «Гран-при Австрии» победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым к финишу пришел гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Третья позиция у Ландо Норриса из «Макларена».