В «Ред Булл» попросили Ферстаппена держаться подальше от Боттаса во время гонки в Мексике

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что команда посоветовала Максу Ферстаппену держаться подальше от гонщика «Мерседес» Валттери Боттаса во время «Гран-при Мексики»

«Мы попросили Макса держаться подальше от Валттери, когда тот оказался рядом и пытался забрать у него быстрый круг в гонке. Одно очко не имеет значения, пусть лучше Боттас отберет одно, чем все сразу. Были ли мы напуганы? Нет, мы просто просили Макса держаться подальше от всяких разборок. Мы сделали бы то же самое с Пересом, не хотели ничем рисковать», — приводит Motorsport Magazin слова Марко.

Ферстаппен одержал победу на «Гран-при Мексики» и увеличил свой отрыв от гонщика «Мерседес» Льюиса Хэмилтона в личном зачете до 19 очков.