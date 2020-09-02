В «Ред Булле» не планируют возвращать Гасли из «Альфа Таури»

Руководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер заявил, что команда не планирует изменять состав боевых пилотов в ближайшее время.

— Пьер Гасли неплохо выступает в тех условиях, которые для него создали в «Альфа Таури», — цитирует Autosport.com Хорнера. — Машина этого года получилась неплохой, возможно, ей иногда легче управлять, чем болидом «Ред Булла». При этом я считаю, что Александр Албон показывает серьезные результаты. У него была хорошая гонка в Бельгии, он хорошо защищает свою позицию и атакует. Думаю, мы движемся в правильном направлении.