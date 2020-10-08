В «Ред Булле» не исключают ухода из «Формулы-1» вместе с «Хондой»

Советник «Ред Булла» Хельмут Марко заявил, что команда может рассмотреть вариант с уходом из «Формулы-1» в связи с уходом «Хонды» после сезона-2021. Из-за ухода моториста в «Королевских гонках» останется три моториста: «Мерседес», «Феррари» и «Рено».

— Мы в любом случае не останемся без двигателя, но не собираемся соглашаться на первый попавшийся вариант, — приводит Auto Motor und Sport слова Марко. — Вариант с уходом из «Формулы-1» возможен, если команда не получит конкурентоспособный мотор. В контракте Макса Ферстаппена прописано условие о конкурентоспособности двигателя. К тому же, это в наших интересах. Без движка, с которым мы можем бороться за победу в чемпионате, проект просто не интересен.