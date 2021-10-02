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В «Ред Булл» рассказали о переговорах с гонщиком «Макларен» Норрисом

08:59
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что команда вела переговоры с гонщиком «Макларен» Ландо Норрисом.

«Мы общались с ним, но в итоге он подписал долгосрочный контракт с «Макларен». Мы в свою очередь решили следовать своему пути. Норрис и раньше привлекал мое внимание, но на самой вершине все же Макс Ферстапппен, потому что он способен сразу давать результат, делать это в любых условиях и без ошибок, что он и доказал на этапе в Сочи», — приводит Motorsportweek слова Марко.

Норрис занимает четвертое место в личном зачете «Формулы-1», на его счету 139 очков после 15 этапов сезона-2021. В мае нынешнего года 21-летний британец подписал долгосрочный контракт с «Макларен».

Дополнительная информация:

https://www.motorsportweek.com/2021/10/01/marko-reveals-red-bull-had-talks-with-norris/?feed_id=13197

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Иван Торопцев все материалы автора

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