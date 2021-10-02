В «Ред Булл» рассказали о переговорах с гонщиком «Макларен» Норрисом

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что команда вела переговоры с гонщиком «Макларен» Ландо Норрисом.

«Мы общались с ним, но в итоге он подписал долгосрочный контракт с «Макларен». Мы в свою очередь решили следовать своему пути. Норрис и раньше привлекал мое внимание, но на самой вершине все же Макс Ферстапппен, потому что он способен сразу давать результат, делать это в любых условиях и без ошибок, что он и доказал на этапе в Сочи», — приводит Motorsportweek слова Марко.

Норрис занимает четвертое место в личном зачете «Формулы-1», на его счету 139 очков после 15 этапов сезона-2021. В мае нынешнего года 21-летний британец подписал долгосрочный контракт с «Макларен».