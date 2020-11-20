В «Ред Булл» примут решение по Албону по окончании сезона

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко — о будущем Александра Албона в качестве боевого пилота команды.

— Мы не раз говорили, что примем решение по пилоту после «Гран-при Абу-Даби», — приводит GrandPX слова Марко. — В Турции Албон ехал хорошо до своего разворота. Мы оценим картину в целом по окончании сезона-2020, команда не будет подводить промежуточных итогов.

Албон занимает 9-е место в личном зачете сезона-2020 за 3 этапа до конца чемпионата.