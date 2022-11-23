В «Ред Булл» подтвердили контракт третьего пилота с Даниэлем Риккьярдо на 2023 год

В «Ред Булл» на официальном сайте подтвердили контракт третьего пилота с Даниэлем Риккьярдо на 2023 год.

Австралийский гонщик будет работать на симуляторе команды, помогать на тестах и участвовать в коммерческих мероприятиях.

33-летний австралиец, который потерял место в «Макларене», не будет принимать участие в гоночных уик-эндах.

В прошлом Риккьярдо провел в «Ред Булл» пять сезонов, сумев выиграть в общей сложности 7 гонок.