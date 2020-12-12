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В «Ред Булл» определятся со вторым пилотом через несколько дней

15:47
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, когда команда примет решение по поводу партнера Макса Ферстаппена на сезон-2021.

— Мы определенно дождемся окончания последней гонки, — приводит GPBlog слова Марко. — Не хотим принимать поспешных решений. Решение будет принято через пару дней после окончания сезона.

Последняя гонка сезона-2020 «Формулы-1» состоится 13 декабря в Абу-Даби (ОАЭ). В данный момент вторым пилотом «Ред Булл» является Александр Албон, чей контракт с командой действует до конца 2020 года.

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