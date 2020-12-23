В «Ред Булл» объяснили причину отказа от кандидатуры Хюлькенберга

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко объяснил, почему команда приняла решение пригласить на место второго боевого пилота Серхио Переса, а не Нико Хюлькенберга.

«Мы серьезно рассматривали Хюлькенберга. Внимательно изучали сильные и слабые стороны Нико, Александра Албона и Серхио Переса, претендовавших на место в команде. Мы остановились на Пересе, потому что он работал с двигателями «Мерседес» и способен поделиться опытом с «Ред Булл». Хюлькенберг, к сожалению, слишком мало выступал в минувшем сезоне», — приводит F1-Insider слова Марко.

В сезоне-2020 Хюлькенберг провел три гонки в «Формуле-1» в составе «Рейсинг Пойнт». Немец заменял заразившегося коронавирусом Серхио Переса в двух гонках на трассе «Сильверстоун» (Великобритания), а на «Гран-при Германии» вышел на старт вместо заболевшего Лэнса Стролла.

Лучший результат Хюлькенберга в прошлом году — 7-е место на «Гран-при 70-летия» в Великобритании. Гонщик остается в статусе свободного агента.