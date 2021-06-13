В «Ред Булл» не спешат обсуждать новый контракт с Пересом

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что не собирается форсировать переговоры по новому контракту с пилотом Серхио Пересом.

«Победа в Азербайджане поможет Серхио обрести уверенность в себе. Он вышел на третье место в личном зачете и пока превосходит ожидания. Мы всем довольны, но пока прошло лишь 6 гонок из 23. Серхио получает удовольствие от работы с командой, а время на обсуждение других моментов у нас еще будет», — приводит Autosport слова Переса.

Перес выступает за «Ред Булл» с сезона-2021. Мексиканец подписал контракт с командой на один год.