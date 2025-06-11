В «РБ» заявили, что не хотят отпускать Хаджара в «Ред Булл»

Исполнительный директор «РБ» Петер Байер заявил, что хочет сохранить французского гонщика Исаака Хаджара в своей команде, несмотря на возможность его временного перехода в «Ред Булл» в случае дисквалификации Макса Ферстаппена на один этап.

Байер в интервью Blick сказал, что просит не забирать талантливого парня слишком рано. По его мнению, до конца 2026 года Хаджар должен продолжать набираться опыта и учиться в «РБ». «Может, для этого нам нужно будет приковать его наручниками», — добавил он.

Хаджар проводит дебютный сезон в «Формуле-1». Он занимает девятое место в личном зачете с 21 очком. Лучший результат француза — шестое место на «Гран-при Монако». Также он набирал очки в Японии, Саудовской Аравии, Эмилии-Романьи и Испании.