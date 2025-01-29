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Сегодня, 18:43

В «РБ» поделились информацией о влиянии потери призовых за место в Кубке конструкторов

Камила Абдурахманова
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Питер Байер, генеральный директор команды «РБ», рассказал о финансовых потерях из-за упущенной позиции в Кубке конструкторов.

«Мы нацелены на большие достижения. Пока нам не удалось их реализовать, в основном из-за финансовых ограничений и невозможности проводить испытания машин предыдущих поколений.

Правила позволяют тестировать автомобили, которые использовались два и более сезона назад. Это помогает молодым пилотам быстрее адаптироваться к технике «Формулы-1», а более опытным гонщикам — улучшить свои навыки. Вы можете видеть, как крупные команды используют эту возможность. Хороший пример — «Мерседес» и Антонелли. Молодые пилоты почти каждую неделю садятся за руль.

Многие команды проводили испытания на действующих трассах «Формулы-1» в течение сезона. Можно говорить что угодно, но это дает преимущество, поскольку вы знаете трассу, а команда лучше подготовлена. Машина, может быть, и не та, но вы все равно находитесь за рулем болида «Формулы-1». Это важно. Такие вещи, как эти тесты, напрямую связаны с сокращением расходов, вызванным потерей призовых денег», — заявил Питер Байер RacingNews365.

По итогам сезона-2024 команда заняла восьмое место в командном зачете. По оценкам экспертов, это стоило ей около 20 миллионов долларов.

Источник: Rasingnews365
Формула-1
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