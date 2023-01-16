В «Порше» объявили о важном анонсе

Команда «Порше» удалила все посты в соцсети, посвященной «Формуле-Е», оставив одно видео с анонсом, который должен состояться 16 января.

«Заводите моторы. Грядет что-то важное», — говорится в комментарии к посту.

По сообщениям СМИ, «Фольксваген групп» стремится в «Формулу-1» в 2026 году со своими брендами «Ауди» и «Порше». «Ауди» уже подтвердила свое участие в сотрудничестве с «Заубером».

Ранее сообщалось, что «Порше» не смог договориться о сотрудничестве с «Ред Булл» из-за желания владеть 50 процентами акций австрийской команды.