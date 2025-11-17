В «Пирелли» ограничили использование шин на Гран-при «Формулы-1» в Катаре

На Гран-при Катара командам «Формулы-1» ограничили использование одного комплекта шин до 25 кругов по трассе «Лусаил» (5,419 км), сообщается на сайте «Пирелли».

«Пирелли» и руководство чемпионата приняли это решение для повышения безопасности. Обычно команды сами решали, как долго использовать шины. Но в Катаре ввели ограничение — меньше половины от общей дистанции гонки (57 кругов).

При этом шины, использованные для старта и прогревочного круга, не учитываются в этом лимите. Также важен общий износ шин. Если комплект уже был в использовании, разрешенное количество кругов на нем сокращается соответственно. Таким образом, если Гран-при Катара состоит из 57 кругов, то в гонке будет минимум два пит-стопа.

Гран-при Катара пройдет с 28 по 30 ноября.