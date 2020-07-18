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«В настоящий момент мы с машиной говорим на разных языках». Квят раздосадован квалификацией «Гран-при Венгрии»

18:25
Даниил Квят. Фото twitter.com/AlphaTauriF1.
Даниил Квят. Фото twitter.com/AlphaTauriF1.
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Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят остался разочарован итогом квалификации «Гран-при Венгрии». Россиянин показал только 17-й результат.

— У нас было несколько сложных сессий, а это всегда сказывается на уверенности, — цитирует Квята Motorsport. — Что касается настроек, то тебе они либо сразу нравятся, либо нет.

Мне с моей группой инженеров надо будет много работать, чтобы понять, как сделать так, чтобы машина лучше подходила под мой стиль пилотирования. Как только мы поймем это, все должно наладиться.

В настоящий момент мы с машиной говорим на разных языках. Так что это нормально, что мы пытаемся искать другое направление в настройках. Надеюсь, это поможет мне прибавить.

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