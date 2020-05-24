В Монако оценивают потери из-за отмены «Гран-при» в 90 миллионов евро

Из-за отмены «Гран-при» в Монако княжество потеряло крупную сумму денег, сообщает La Gazzeta dello Sport.

По результатам вычислений Института статистики и экономики Монако, за четыре дня участники «Формулы-1» и гости уик-энда тратили в общей сложности 68,3 миллиона евро.

Из этой суммы 18 млн приходились на отели, столько же на кафе и рестораны, и чуть меньше платили за право прохода на частную собственность — речь о тех, кто предпочитает смотреть гонки с чужих яхт и балконов. Еще около десяти миллионов тратится на сувениры и транспорт (главным образом на аренду вертолетов).

Плюс к этому, более 22 миллионов княжество получает от Автоклуба Монако за работы по подготовке и организации «Гран-при» — в частности, перекладку асфальта на трассе, — а также право размещать на своей территории рекламные банеры.

В сумме получается более 90 миллионов ежегодно.