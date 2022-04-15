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Сегодня, 01:18

В «Мерсеедсе» снимали датчики с машины для снижения веса

Иван Шитик
Корреспондент
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В «Мерседесе» в попытках снизить вес в первых двух гонках сезона сняли с машины большинство датчиков, но в Мельбурне установили вновь, сообщает Autosport.

Главный стратег «Мерседеса» Джеймс Ваулз рассказал, что из-за отсутствия датчиков команда лишилась ценной информации, недостаток которой не компенсировался выигрышем в скорости.

«В обычный год мы даже не допускаем мысль, чтобы снять с машины датчики, поскольку они позволяют понять, что происходит. Однако сейчас необычный сезон, поэтому приходится как-то решать проблему с излишним весом», — объяснил Ваулз.

Мерседес
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