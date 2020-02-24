В «Мерседесе» считают, что «Феррари» могла скрывать истинную скорость в тестах

В «Мерседесе» подозревают, что «Феррари» скрыла свою реальную скорость во время первых предсезонных тестов в Барселоне, сообщает Reuters. В руководстве «Мерседеса» считают, что итальянская команда сменила тактику испытаний и намеренно занизила производительность во время тестовых заездов.

Во время тестов в Барселоне результаты «Феррари» оказались значительно ниже ожидаемых, тогда как все остальные команды прибавили.