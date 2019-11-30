В «Мерседесе» считают Боттаса виновным в столкновении с Грожаном

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф считает, что его пилот Валттери Боттас виноват в столкновении с Роменом Грожаном во второй практике «Гран-при Абу-Даби». Финн излишне оптимистично попытался обогнать француза, спровоцировав аварию.

— Это был неудачный маневр, — цитирует Sky Sports Вольффа. — Большой ущерб нанесли «Хаасу», а также нам. Боттас несколькими кругами ранее такой же ход предпринял против Гасли. Я не очень этого понимаю. Мы в этом виноваты в основном. Он был слишком далеко, чтобы так действовать.