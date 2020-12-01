В «Мерседесе» рассказали о состоянии Хэмилтона

«Мерседес» рассказал о состоянии своего пилота Льюиса Хэмилтона, у которого был выявлен коронавирус. Как отмечается, у британца лишь легкие симптомы.

Кто заменит его на «Гран-при Сахира», станет известно позже.

— Льюис сейчас изолирован по правилам противодействия коронавирусу, — говорится в сообщении команды. — У него легкие симптомы. В остальном он в хорошей форме. Команда желает ему скорейшего выздоровления. О замене на эти выходные мы объявим в должное время.