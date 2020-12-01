В «Мерседесе» рассказали о состоянии Хэмилтона
10:48
«Мерседес» рассказал о состоянии своего пилота Льюиса Хэмилтона, у которого был выявлен коронавирус. Как отмечается, у британца лишь легкие симптомы.
Кто заменит его на «Гран-при Сахира», станет известно позже.
— Льюис сейчас изолирован по правилам противодействия коронавирусу, — говорится в сообщении команды. — У него легкие симптомы. В остальном он в хорошей форме. Команда желает ему скорейшего выздоровления. О замене на эти выходные мы объявим в должное время.
Mercedes statement: «Lewis is now isolating in accordance with Covid-19 protocols.— Formula 1 (@F1) December 1, 2020
«Apart from mild symptoms, he is otherwise fit and well, and the entire team sends him its very best wishes for a swift recovery.»https://t.co/Qd0ROIZVBo
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