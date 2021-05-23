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В «Мерседесе» рассказали о причине схода Боттаса

22:48
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Главный инженер команды «Мерседес» Эндрю Шовлин рассказал о том, что привело к сходу Валттери Боттаса на «Гран-при Монако».

«Это был очень трудный день для команды, — цитирует Шовлина Autosport 23 мая. — Но мы преодолеем все проблемы и продолжим двигаться дальше. Сход машины во время пит-стопа — это не лучшее развитие событий.

Причина была в том, что колесная гайка оказалась так сильно сточена, что ее просто не представлялось возможным извлечь. В результате у нас не было никаких альтернатив, кроме как оформить сход".

Другой пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал седьмым. Победу одержал Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/69982-v-mercedes-raskryli-prichinu-shoda-valtteri-bottasa-na-gran-pri-monako

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