В «Мерседесе» рассказали о причине схода Боттаса

Главный инженер команды «Мерседес» Эндрю Шовлин рассказал о том, что привело к сходу Валттери Боттаса на «Гран-при Монако».

«Это был очень трудный день для команды, — цитирует Шовлина Autosport 23 мая. — Но мы преодолеем все проблемы и продолжим двигаться дальше. Сход машины во время пит-стопа — это не лучшее развитие событий.

Причина была в том, что колесная гайка оказалась так сильно сточена, что ее просто не представлялось возможным извлечь. В результате у нас не было никаких альтернатив, кроме как оформить сход".

Другой пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал седьмым. Победу одержал Макс Ферстаппен («Ред Булл»).