В «Мерседесе» рассказали о причине схода Боттаса
22:48
Главный инженер команды «Мерседес» Эндрю Шовлин рассказал о том, что привело к сходу Валттери Боттаса на «Гран-при Монако».
«Это был очень трудный день для команды, — цитирует Шовлина Autosport 23 мая. — Но мы преодолеем все проблемы и продолжим двигаться дальше. Сход машины во время пит-стопа — это не лучшее развитие событий.
Причина была в том, что колесная гайка оказалась так сильно сточена, что ее просто не представлялось возможным извлечь. В результате у нас не было никаких альтернатив, кроме как оформить сход".
Другой пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал седьмым. Победу одержал Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
Дополнительная информация:
https://autosport.com.ru/f1/69982-v-mercedes-raskryli-prichinu-shoda-valtteri-bottasa-na-gran-pri-monako
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