В «Мерседесе» рассказали о позитивном ходе переговоров по новому контракту с Хэмилтоном

Руководитель «Мерседес» Тото Вольфф рассказал о позитивном ходе переговоров по новому контракту с гонщиком Льюисом Хэмилтоном.

«Мы спокойны, все идет хорошо. Мы ведем переговоры. Нет никаких препятствий, но достижение соглашения может занять какое-то время. Переговоры можно назвать хорошими», — цитирует Sky Sports Вольффа.

Хэмилтон выступает за «Мерседес» с 2013 года. В качестве пилота «серебряных стрел» 36-летний британец шесть раз выигрывал титул чемпиона «Формулы-1». Нынешний контракт гонщика действует до конца сезона-2021.