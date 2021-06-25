В «Мерседесе» рассказали о позитивном ходе переговоров по новому контракту с Хэмилтоном
17:50
Руководитель «Мерседес» Тото Вольфф рассказал о позитивном ходе переговоров по новому контракту с гонщиком Льюисом Хэмилтоном.
«Мы спокойны, все идет хорошо. Мы ведем переговоры. Нет никаких препятствий, но достижение соглашения может занять какое-то время. Переговоры можно назвать хорошими», — цитирует Sky Sports Вольффа.
Хэмилтон выступает за «Мерседес» с 2013 года. В качестве пилота «серебряных стрел» 36-летний британец шесть раз выигрывал титул чемпиона «Формулы-1». Нынешний контракт гонщика действует до конца сезона-2021.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/f1/news/24181/12341626/lewis-hamilton-f1-contract-talks-with-mercedes-going-well-with-2022-team-mate-not-discussed
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