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В «Мерседесе» отрицают интерес к Алонсо

12:39
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф опроверг слухи о том, что команда рассматривала возможность приглашения Фернандо Алонсо. Испанец якобы мог бы стать напарником Льюиса Хэмилтона в 2020 году.

— Этого не будет. Фернандо, конечно, является одним из сильнейших гонщиков, а после работы с «Феррари» у него не было возможности управлять конкурентоспособной машиной, — цитирует La Gazzetta dello Sport Вольффа. — Но из-за ряда обстоятельств у лучших команд уже есть свои ведущие пилоты. Иногда недостаточно просто уметь хорошо гоняться, нужны и иные подходящие условия.

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